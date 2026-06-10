Mondiali: raggiunto accordo, sventato sciopero per prima partita Usa in California

I lavoratori del Sofi Stadium, in Califorina, che avevano minacciato di scioperare in occasione della partita d'esordio della nazionale americana ai Mondiali di calcio, hanno dichiarato che continueranno a lavorare dopo aver raggiunto un accordo preliminare sul contratto, che prevede salari più alti e maggiori tutele lavorative. Il sindacato che rappresenta 2.000 tra baristi, camerieri, cuochi e addetti alle cucine dello stadio di Inglewood, ha annunciato l'accordo durante una conferenza stampa, comunicando che oggi i lavoratori voteranno per la sua ratifica. L'intesa è arrivata dopo che, la scorsa settimana, i lavoratori avevano votato a favore dello sciopero a causa dello stallo nelle trattative contrattuali con Legends Global, l'azienda responsabile del servizio di ristorazione dello stadio. In una nota, il sindacato Legends Global ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto con i lavoratori e ha dichiarato di voler offrire "un'esperienza di ospitalità eccellente" durante le partite dei Mondiali a Inglewood. Al SoFi Stadium sono in programma otto incontri, a partire dalla partita di venerdì tra Stati Uniti e Paraguay. Lo stadio, inaugurato nel 2020, ha una capienza di 70.000 spettatori ed è la casa delle squadre della Nfl Los Angeles Rams e Los Angeles Chargers.