Mondiali, perché Cucurella ha piantato una moneta in campo prima della finale

Da terzino a terzino un gesto scaramantico a dir poco particolare. Joan Capdevilla, ex terzino sinistro campione del mondo con la Spagna nel 2010, sui suoi profili social ha rivelato un retroscena riguardo alla finale appena vinta dalla Roja. Prima del calcio d'inizio della finale Spagna-Argentina, Marc Cucurella, titolarre della fascia sinistro della selezione di De La Fuente, si è separato dai compagni in per dirigersi a bordocampo. Una volta superata la linea laterale il neo calciatore del Real Madrid ha estratto dal calzettone una moneta e l'ha conficcata nel prato del MetLife Stadium di New York. Un gesto scaramantico che è stato spiegato proprio da Capdevilla: "Ora vi racconto un segreto", l'attacco del post su X. "Nel 2010 ho seppellito una moneta nel prato prima di iniziare la partita... L'ho raccontato milioni di volte. Ho chiesto a di fare lo stesso ieri... Marc, ti voglio tanto bene. SEI CAMPIONE DEL MONDO!