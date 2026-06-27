Mondiali, Nuova Zelanda-Belgio 1-5: Garcia ai sedicesimi da primo

Mancavano solo le stelle del Belgio ed eccole qui. Nella terza giornata del Gruppo G dei Mondiali la squadra di Garcia travolge 5-1 la Nuova Zelanda a Vancouver e si qualifica al primo posto grazie al pareggio tra Egitto e Iran e soprattutto grazie alla differenza reti. Trossard apre le marcature nel primo tempo e trova anche la personale doppietta a inizio ripresa, poi si scatenano De Bruyne e Lukaku, che calano il poker (in mezzo la rete neozelandese di Just) prima del sigillo finale del milanista Saelemaekers.