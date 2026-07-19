Mondiali: il vicepresidente del calcio Usa attacca Trump e Infantino

Il vicepresidente del Us Soccer, la federazione di calcio americana, lancia un attacco a Donald Trump e Gianni Infantino a poche ore dalla finale dei Mondiali. In un editoriale sul Guardian dal titolo 'Il patto faustiano di Infantino con Trump ha macchiato il palcoscenico più importante del calcio', Nathan Goldberg Crenier ha affermato che il presidente lascia una "macchia morale" sul torneo e il numero 1 della Fifa ha "benedetto le guerre di Trump in nome del calcio". "Infantino ha cercato di esercitare influenza sul leader americano. Al contrario, ha finito per coinvolgere il calcio nella politica e per minare la credibilità di questo sport", ha detto Goldberg Crenier sottolineando che anche se i Mondiali "passeranno alla storia come un grande successo commerciale, nessuna cifra potrà mai cancellare la macchia morale di aver avallato le guerre di Trump nel nome del calcio". "I leader del calcio hanno il compito di proteggere lo sport e salvare la Fifa opponendosi alla visione egoistica e utilitaristica del calcio di Infantino", ha messo in evidenza Goldberg Crenier esprimendo la sua opinione personale.