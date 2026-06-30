Mondiali, il presidente del Paraguay proclama festa nazionale dopo la vittoria sulla Germania

30 Giu 2026 - 09:07
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Oggi in Paraguay sarà festa nazionale. Lo ha annunciato il presidente Santiago Peña pochi minuti dopo la vittoria dell'Albirroja sulla Germania ai Mondiali di calcio. L'annuncio è stato dato dallo stesso presidente sui social media. Con tono celebrativo, Peña ha pubblicato questo messaggio: "Il Paraguay non si arrende mai! Vacanza, dannazione!", confermando la decisione subito dopo il fischio finale della partita.

Successivamente, la Presidenza della Repubblica ha rilasciato una dichiarazione ufficiale informando che la festività è stata decretata come riconoscimento dello storico traguardo raggiunto dalla nazionale paraguaiana, in modo da consentire alla popolazione di celebrare la qualificazione agli ottavi in tutto il Paese.

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