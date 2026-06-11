Mondiali, il Congo atterra negli Usa dopo l'isolamento per l'Ebola

I giocatori della Repubblica Democratica del Congo - la cui preparazione è stata compromessa dalle preoccupazioni legate al virus Ebola - sono stati autorizzati dalle autorità a entrare negli Stati Uniti per i Mondiali del 2026.
La delegazione dei 'Leopardi', a cui le autorità americane avevano imposto un periodo di isolamento di 21 giorni prima di entrare nel territorio, è atterrata verso le 14:30 ora locale a Houston, proveniente da Parigi, prima di lasciare l'aeroporto un'ora dopo "senza problemi", come ha confidato il terzino destro Aaron Wan-Bissaka a un giornalista francese presente sul posto.
"Sono passati tutti, a nessuno è stato negato l'ingresso", ha aggiunto il terzino del West Ham, che indossava, come tutti i suoi compagni di squadra, un completo e una borsa "leopardo", mentre lasciava l'aeroporto per raggiungere il ritiro della squadra nella città texana. La Repubblica Democratica del Congo è stata battuta 2-1 dal Cile martedì in Francia nella sua ultima partita, disputata a porte chiuse, prima dell'inizio del torneo.