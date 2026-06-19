Mondiali, ct Canada: "Abbiamo sentito il rumore dell'osso di Konè che si spezzava"

"È successo proprio davanti a noi e tutti hanno sentito l'osso spezzarsi". Il ct del Canada Jesse Marsch è scosso come il resto della squadra per il brutto infortunio di Ismael Konè, steso dal centrocampista qatarino Assim Madibo nei primi minuti del secondo tempo. Un episodio che ha gelato giocatori e tifosi, quando la vittoria - sul 3-0 e in superiorità numerica - era già pressoché acquisita. Il centrocampista del Sassuolo, ha raccontato Marsch, è stato portato in ospedale e sarà sottoposto a intervento chirurgico. "Siamo tutti un po' scossi da quanto accaduto, sia per la gravità dell'infortunio, sia perché Ismael è una figura fondamentale per il cuore della nostra squadra. Sarà una grande perdita per noi". Konè, dal canto suo, ha lasciato il campo mentre con una mano reggeva l'ossigeno e con l'altra salutava il pubblico per tranquillizzarlo. "Riusciva quasi a far sentire tutti a proprio agio nonostante l'infortunio e questo la dice lunga su Ismael come persona", ha riconosciuto il ct. D'altro canto, spiega Marsch, "eravamo tutti distrutti quando è successo, ma dovevamo trovare un modo per rimanere concentrati, sapevamo che Ismael voleva che portassimo a termine il lavoro. In questo momento ci passano per la testa tanti pensieri, stiamo tutti pensando a lui, ma siamo tutti molto orgogliosi di ciò che siamo". Il ct canadese evita di infierire su Madibo, visibilmente scosso dopo l'intervento killer che gli è costato l'espulsione: "Il giocatore si è scusato con Ismael, è venuto negli spogliatoi e gli ha chiesto scusa". Per questo, "non credo che volesse fare un intervento così brutale o provocare una situazione così grave, quindi non lo biasimo per questo". Parole diverse quelle rivolte ad altri protagonisti di quei minuti concitati: "Non capisco la reazione di tutta la loro panchina, che ha cercato di scatenare una rissa per un cartellino rosso, quando era appena stato commesso un fallo chiaro che ha rotto una gamba a un giocatore: un comportamento piuttosto strano".