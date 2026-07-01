Mondiali, altra espulsione per la "regola Prestianni": rosso a Hincapie dopo il confronto con Gimenez

01 Lug 2026 - 09:42
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L'attaccante del Milan, Santiago Gimenez, protagonista al Mondiale, ma solo per questioni di secondo piano o quasi. Nel recupero della ripresa di Messico-Ecuador, con il risultato di 2-0 per i padroni di casa di fatto già acquisito, seconda espulsione per la "regola Prestianni" che vieta di parlare a un avversario coprendosi la bocca. 

Nei gironi era accaduto ad Almiron del Paraguay nella sfida contro la Turchia, stavolta è toccato invece al difensore ecuadoriano dell'Arsenal, Piero Hincapie. Dopo le storie tese con lo stesso Gimenez, Hincapie ha deciso di avvicinarsi rabbiosamente all'avversario e di dirgliene quattro coprendosi la bocca con la maglietta. 

Il "Bebote" si è immediatamente rivolto all'arbitro Vincic, che è stato a sua volta richiamato dal Var e non ha potuto far altro che estrarre il cartellino rosso all'indirizzo del difensore.

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