Mondiali, altra espulsione per la "regola Prestianni": rosso a Hincapie dopo il confronto con Gimenez

Nei gironi era accaduto ad Almiron del Paraguay nella sfida contro la Turchia, stavolta è toccato invece al difensore ecuadoriano dell'Arsenal, Piero Hincapie. Dopo le storie tese con lo stesso Gimenez, Hincapie ha deciso di avvicinarsi rabbiosamente all'avversario e di dirgliene quattro coprendosi la bocca con la maglietta.