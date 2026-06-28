Mondiali: accusa di stupro al capitano di Capo Verde, Fifa in contatto con autorità

Una donna brasiliana, che ha lavorato come interprete per la nazionale di Capo Verde durante una tournée in Oceania nel marzo scorso, avrebbe presentato la denuncia secondo la quale Mendes sarebbe entrato nella sua stanza, l'avrebbe picchiata e infine violentata. Il giornale brasiliano ha riportato anche le foto della donna con le lesioni riportate durante l'aggressione: della vicenda sarebbero stati informati sia la federcalcio capoverdiana che la Fifa, con la richiesta di escludere Mendes dai Mondiali.