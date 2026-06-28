Mondiali: accusa di stupro al capitano di Capo Verde, Fifa in contatto con autorità

Un'accusa di stupro peserebbe sul capitano di Capo Verde, Ryan Mendes. Secondo quanto rivela il brasiliano Globo, la violenza sarebbe avvenuta in Nuova Zelanda e la polizia di Auckland avrebbe aperto un'indagine che coinvolge il giocatore impegnato ai Mondiali con la sua nazionale, protagonista di una storica qualificazione ai sedicesimi di finale.
Una donna brasiliana, che ha lavorato come interprete per la nazionale di Capo Verde durante una tournée in Oceania nel marzo scorso, avrebbe presentato la denuncia secondo la quale Mendes sarebbe entrato nella sua stanza, l'avrebbe picchiata e infine violentata. Il giornale brasiliano ha riportato anche le foto della donna con le lesioni riportate durante l'aggressione: della vicenda sarebbero stati informati sia la federcalcio capoverdiana che la Fifa, con la richiesta di escludere Mendes dai Mondiali.
La donna ha raccontato di non aver mai ricevuto risposta. La Fifa, con una dichiarazione inviata a Globo, fa sapere di essere "in contatto con le autorità neozelandesi". "La FIFA prende estremamente sul serio qualsiasi accusa di condotta inappropriata e dispone di una procedura chiara per chiunque, all'interno della comunità calcistica, desideri segnalare un episodio. Gli organi giudiziari indipendenti non commentano le accuse che potrebbero aver ricevuto o meno, né se siano in corso indagini su presunti casi. Qualsiasi informazione che intendano condividere sarà resa nota a loro discrezione. Al momento non possiamo rilasciare ulteriori commenti".
Per quanto riguarda Capo Verde, Globo ha pubblicato una conversazione su WhatsApp in cui un funzionario della Federazione spiega alla donna che ha denunciato che la vicenda è un "problema personale di Ryan", lavandosene di fatto le mani.