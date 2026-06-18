Mondiali 2026, "terremoto" Haaland: in Norvegia registrate scosse dopo i suoi gol

La doppietta di Erling Haaland all'esordio ai Mondiali non ha fatto tremare solo la difesa dell'Iraq, ma anche il sottosuolo norvegese. Durante la vittoria della Norvegia per 4-1, le stazioni sismiche di Bergen hanno infatti registrato lievi scosse in coincidenza con i gol dell'attaccante. "Durante la notte la stazione sismica di Bergen ha registrato segnali chiari in prossimità della partita tra Norvegia e Iraq. Le variazioni più forti coincidono con i gol di Erling Haaland, che hanno provocato forti reazioni di esultanza tra i tifosi norvegesi", ha comunicato l'Università di Bergen, che gestisce il sistema di rilevamento. I dati mostrano picchi in corrispondenza dei principali momenti della gara, in particolare delle due reti del centravanti norvegese. Secondo i ricercatori, i segnali sarebbero dovuti alle reazioni del pubblico. "I segnali sono probabilmente causati da urla ed esultanze dei tifosi che seguivano la partita a Bergen", spiegano gli esperti, sottolineando che "quando molte persone reagiscono simultaneamente a grandi eventi sportivi, i movimenti combinati possono generare vibrazioni del suolo rilevabili dai sismometri". Il fenomeno non è nuovo: strumenti analoghi avevano già registrato vibrazioni in occasione di grandi concerti o eventi sportivi, come le esibizioni di Ed Sheeran a Oslo, quando decine di migliaia di persone avevano prodotto segnali misurabili nel sottosuolo. Nel caso della Norvegia, nessun vero terremoto, dunque, ma abbastanza entusiasmo da far registrare una "scossa" in coincidenza con la doppietta del bomber del Manchester City.