Mondiali 2026: Svizzera, domato in California incendio vicino ritiro nazionale

È stato domato un incendio boschivo vicino al ritiro della nazionale svizzera di calcio in California, che lunedì scorso si è propagato rapidamente su circa 18 ettari. I vigili del fuoco californiani hanno combattuto le fiamme in condizioni difficili. La minaccia delle linee elettriche, il terreno scosceso e l'estensione dell'incendio hanno reso arduo il lavoro di spegnimento. Gli elicotteri hanno sganciato acqua dall'alto e le autorità hanno ordinato l'evacuazione dei residenti locali. Il Nati Hotel Fairmont Grand di Del Mar si trova in un'area che è stata successivamente classificata come zona di allerta dalle autorità di polizia. Nella tarda serata di lunedì, i vigili del fuoco hanno affermato che l'incendio era sotto controllo nella maggior parte dei punti. La zona di allerta per le aree residenziali è stata ridotta dalla polizia.