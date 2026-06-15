Mondiali 2026, show della Svezia: manita alla Tunisia. Sorpresa Costa d'Avorio nel finale con l'Ecuador

L'altra sfida della notte regala un finale da thriller a Filadelfia. La Costa d'Avorio bagna il ritorno ai Mondiali dopo dodici anni di assenza superando l'Ecuador per 1-0 e raggiungendo la Germania in testa al Gruppo E. La partita vive sul filo dell'equilibrio e della sfortuna per i sudamericani, che nel primo tempo colpiscono due traverse clamorose prima con John Yeboah e poi con Alan Minda. I sudamericani controllano a lungo il centrocampo, guidati dalla coppia di centrali formata da Willian Pacho e Joel Ordonez, ma gli "Elefanti" ivoriani crescono alla distanza e rispondono colpendo a loro volta una traversa nella ripresa con l'attaccante del Nizza, Elye Wahi.