Mondiali 2026, sosia di Neymar al centro commerciale: caos negli Usa VIDEO

Vestito con la maglia del Brasile e caratterizzato da una forte somiglianza con il fuoriclasse brasiliano, l'influencer ha attirato decine di persone che lo hanno inseguito lungo i corridoi del centro commerciale per scattare fotografie, ottenere autografi e realizzare selfie. I video pubblicati sui social mostrano momenti di forte affollamento e una vera e propria corsa dei curiosi.