Mondiali 2026, Pulisic "Non abbiamo paura, Usa vogliono giocarsela con tutti"

"Non abbiamo paura, questo è il nostro momento. Vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti". In una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' la stella degli Usa Christian Pulisic suona la carica in vista del debutto della nazionale statunitense in programma questa notte contro il Paraguay. "Siamo davvero cresciuti insieme, ora siamo entrambi in Italia al top, io al Milan e lui alla Juve, ma soprattutto difendiamo ancora insieme la nostra Nazionale - ha aggiunto parlando del rapporto con Weston McKennie - Quando affronti una partita così importante, con la pressione dell'esordio in un Mondiale, ti aiuta guardarti accanto e vedere ragazzi che conosci da quando avevi 13 o 14 anni. Vuoi lottare come loro, non deluderli, coprirgli le spalle. È con questo spirito che arriviamo al Mondiale di casa. La differenza rispetto all'ultima volta? La vigilia in apparenza è simile. Si percepisce la stessa atmosfera da grande partita. Però, sotto certi aspetti, mi sento un po' più rilassato, l'esperienza mi ha calmato e il fatto di essere a casa nostra aiuta. Ma poi penso di essere un giocatore migliore rispetto a 4 anni fa in Qatar: sono cresciuto molto sotto tutti gli aspetti, anche in Italia".