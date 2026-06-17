Mondiali 2026, polemica social contro Messi: "È stato graziato, andava espulso"

Un esordio leggendario macchiato, secondo i social, da un fallo da cartellino rosso. Nella storica serata di Lionel Messi, autore di tre gol contro l'Algeria, c'è stato spazio anche per una brutta entrata sul polpaccio del difensore algerino Aissa Mandi che ha scatenato le polemiche sul web: "Messi graziato!", "Messi andava espulso!". E ancora: "Una vergogna", "Lo hanno voluto graziare", "Sarebbe stata una partita completamente diversa" con il fermo-immagine a sostenere le sentenze su X, Instagram e TikTok. L'episodio va in scena poco dopo la mezz'ora di Argentina-Algeria, quando Messi ha già messo a segno il suo primo gol. Il fuoriclasse argentino va in pressing e nella foga colpisce da dietro Mandi. Un intervento duro ma non cattivo e intenzionale, con il piede che colpisce il polpaccio dell'avversario. Il difensore si rialza e riprende la partita, per Messi nessuna sanzione, nemmeno un cartellino giallo. Ma il tribunale del post-partita, a differenza dell'arbitro di campo e del Var, emana subito la sua sentenza: "Messi non doveva finire la partita". Il numero 10 dell'Albiceleste la partita invece la finisce aggiungendo altre due reti, che lo proiettano in testa alla classifica dei migliori marcatori dei Mondiali insieme a Miro Klose.