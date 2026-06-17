Mondiali 2026, polemica in Parlamento per il debutto del Portogallo

Il debutto al Mondiale del Portogallo, che gioca stasera in Texas contro la Repubblica Democratica del Congo, ha provocato un po' di agitazione nel Parlamento portoghese. Il pomo della discordia è stato l'invito rivolto dalla Federação Portuguesa de Futebol (Fpf, la Federcalcio portoghese) ai capigruppo parlamentari affinché si recassero a Houston per assistere alla partita. Inizialmente diversi invitati, soprattutto fra i leader di destra e centrodestra, sembravano propensi ad accettare, sebbene il regolamento proibisca ai deputati di ricevere regali per un valore superiore a 150 euro, in quanto ciò potrebbe rappresentare "una limitazione dell'indipendenza nell'esercizio del mandato". Lo stesso regolamento, però, ammette l'eccezione nel caso di inviti e offerte di ospitalità rivolti non ai singoli membri del parlamento, bensì, come in questo caso, ai partiti.

L'offerta della Fpf ha tuttavia generato una polemica politica che ha spinto la maggior parte dei capigruppo a declinare l'invito. Il deputato del Blocco di sinistra, Fabian Figueiredo, ha addirittura chiesto pubblicamente alla Fpf di portare negli Usa, al suo posto, una persona coinvolta nel disastro provocato dal maltempo dello scorso inverno o un operatore della Protezione civile. Così, a Houston ci sarà solo José Pedro Aguiar-Branco, presidente dell'Assemblea della Repubblica (il parlamento monocamerale portoghese). Tanto più che, proprio per questo mercoledì, è previsto il consueto question time bisettimanale, che è stato tuttavia anticipato di un'ora per permettere a tutti di vedere la partita alle 18:00 (ora portoghese).