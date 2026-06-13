Mondiali 2026, Pochettino elogia i tifosi di Los Angeles: "Protagonisti della vittoria"

Una prestazione da incorniciare, dentro e fuori dal campo: dopo il netto successo per 4-1 contro il Paraguay, nella prima gara del girone D dei Mondiali 2026, l'allenatore degli Usa, Mauricio Pochettino, ha elogiato i suoi giocatori e i 70 mila tifosi del Sofi Stadium di Los Angeles, "protagonisti della nostra vittoria. Se continuano così, insieme a loro, potremo raggiungere grandi traguardi". L'ex tecnico del Paris Saint Germain ha definito "molto buona" la prestazione della sua squadra, sottolineando però che ci sono "ancora margini di miglioramento: la strada è lunga. Nelle ultime settimane - ha aggiunto - abbiamo parlato molto con i giocatori per trovare la chiave per trasformare le aspettative e la pressione in energia". Da verificare le condizioni del milanista Christian Pulisic, uscito al termine di un ottimo primo tempo per un colpo al polpaccio: "Aveva difficoltà a camminare", ha spiegato Pochettino, ma il rossonero ha rassicurato: "Non docrebbe essere nulla di preoccupante".