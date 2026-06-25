Mondiali 2026, parla Pedri: "Vorremmo vincere come la Spagna nel 2010, mi auguro che il Barcellona riesca a prendere Julian Alvarez"

La stella del Barcellona Pedri ha parlato RTVE toccando vari argomenti, dai Mondiali, passando per Julian Alvarez, fino alla prossima partita della Roja con l'Uruguay e a un confronto storico con la Spagna del 2010 vincitrice di due Europei e un Mondiale.
Sul possibile arrivo di Julian Alvarez al Barcellona
"Non ho intenzione di immischiarmi, sono questioni del club, ma amo Julian come giocatore e spero sempre il Barcellona ingaggi giocatori forti. Spero che arrivi, e se accadrà sarà il benvenuto!"
Sulla posizone in cui si trova più a proprio agio in campo
"Mi piace giocare sulla mediana, da numero 8, quindi un po' più indietro rispetto a dove gioco con la Spagna. Va bene lo stesso, ma da 8 tocco di più la palla, ho più feeling per il gioco".
Sul match con l'Uruguay nella terza giornata dei Mondiali 2026
"L'Uruguay ha molta intensità, non perde palla, da tutto in campo. Sarà difficile. Indipendentemente dal fatto che ci siano falli o meno, il calcio è uno sport di contatto. Se abbiamo la palla dominiamo qualsiasi squadra, ed è quello che dobbiamo fare".
Su Ferran Torres
"Ferri è un valore aggiunto per la squadra, attendeva con ansia di poter segnare l'altro giorno. Ma sono sicuro che accadrà e ci aiuterà".
Su Gavi
"A volte fa venire il mal di testa, a volte invece è molto di aiuto. Ci sono giorni in cui vorrei ucciderlo e altri in cui lo amo".
Su Yamal
"Lamine trabocca talento, ha qualità, cambio di ritmo, grande visione nell'ultimo passaggio. Per noi è fondamentale, può fare la differenza".
Sul trasferimento di Marc Cucurella al Real Madrid
"Auguro il meglio a Cucu, è un giocatore che merita di essere in una grande squadra, è un top. Sono felice per lui".
Su Messi
"Sono stato abbastanza fortunato da giocare con lui, da godermelo sia in campo che fuori. Quello che fa alla sua età è meraviglioso".
Sulle differenze tra questo Mondiale e quello 2010
"Il calcio è cambiato molto dal 2010, giocavano in maniera spettacolare. Dialogavano alla perfezione, era una squadra di grande qualità. Somiglianze tra noi e loro? Noi abbiamo vinto un Europeo come loro, quindi speriamo di vincere anche il Mondiale come loro!"