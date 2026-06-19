Mondiali 2026, NY Times attacca Ibra: "Non ha conoscenze specifiche"

"Il rischio con Zlatan era che non fosse all'altezza. Tom Brady ha impiegato un'intera stagione prima di diventare un commentatore sportivo di prim'ordine della NFL. Lo studio è più semplice, ma il tempo stringe per Zlatan, visto che la finale dei Mondiali è ormai a solo un mese di distanza, il 19 luglio", si legge in una articolo.