Mondiali 2026: New York intitola temporaneamente due strade a Pelè e Henry

New York al tempo dei Mondiali avrà due strade speciali. Il consiglio comunale della città americana ha infatti deciso di intitolarle temporaneamente a Thierry Henry e Pelé, due stelle del calcio mondiale: e la folla riunita all'angolo tra la West 50th Street e la 6th Avenue, nel cuore di Manhattan ha accolto con entusiasmo l'inaugurazione della targa "Thierry Henry Way". "New York ha reso omaggio a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi", ha scritto su Instagram la consigliera comunale di New York Virginia Maloney. L'ex stella dell'Arsenal e del Barcellona, che faceva parte della nazionale francese vincitrice dei Mondiali del 1998, è apparso in un video su Instagram per ringraziare la città e il suo sindaco, Zohran Mamdani, "un vero tifoso dell'Arsenal, come tutti sanno". "La mia famiglia ne sarà molto onorata", ha aggiunto l'ex giocatore 48enne, che ha ulteriormente consolidato la sua fama negli Stati Uniti giocando per cinque stagioni con i New York Red Bulls nella Major League Soccer fino al 2014. La città ha anche rinominato l'incrocio tra Shea Road e Meridian Road nel quartiere del Queens in onore della leggenda brasiliana Pelé. I nomi delle strade rimarranno invariati fino al 1/o novembre.