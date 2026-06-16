Mondiali 2026: l'enorme sfida digitale e il ruolo cruciale dei data center

16 Giu 2026 - 11:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Il tifo moderno non si ferma all'esultanza sugli spalti, ma si traduce in un'esplosione di attività digitale - tra dirette streaming, scommesse live e reazioni sui social - che mette costantemente alla prova le infrastrutture globali di Internet. Con l'edizione 2026 dei Mondiali che si preannuncia come la più imponente di sempre, caratterizzata da 48 nazionali e 104 partite ospitate tra Stati Uniti, Canada e Messico, la sfida tecnologica diventa monumentale. Per garantire un'esperienza fluida a miliardi di spettatori in ogni angolo del pianeta, la risposta non risiede in strutture temporanee, ma nell'efficienza invisibile dei data center. Hub cloud strategici, come quelli operativi a Dallas, Ashburn o Milano e Tokyo, fungono da spina dorsale per la distribuzione dei contenuti, consentendo a partner ed emittenti di gestire, modificare e trasmettere il flusso di dati in modo rapido e resiliente. In questo scenario, operatori come Equinix giocano un ruolo cruciale, permettendo l'interconnessione globale necessaria a evitare blackout digitali durante i picchi di traffico. Ogni rete di gol diventa così il test supremo per la resilienza della nostra rete: se l'emozione è tutta sul campo di gioco, la stabilità dello spettacolo è garantita dal lavoro incessante di migliaia di data center interconnessi.

Notizie del giorno
Vedi tutti
Ruben Amorim
11:58
Milan, c'è la firma di Ruben Amorim: contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione
 Pallone Serie A 2026/2027
11:55
Guida al precampionato di Serie A 2026/2027: l'elenco completo dei ritiri e delle amichevoli
11:55
Audi presenta la nuova A6 Allroad: diesel e ibrida plug-in
11:54
La nuova Audi A6 allroad
Sandro Tonali (Newcastle)
11:44
Due bresciani a Londra: De Zerbi chiama Tonali al Tottenham, trattativa aperta. Ma c'è il rischio asta