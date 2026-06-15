Mondiali 2026: Iran arrivato a Los Angeles per la gara contro la Nuova Zelanda

La nazionale di calcio iraniana è arrivata negli Stati Uniti per i Mondiali, atterrando a Los Angeles proprio mentre veniva annunciato un accordo per porre fine alle ostilità tra Iran e Stati Uniti. Lo rende noto la Bbc, sottolineando che l'accordo per la cessazione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto appena un giorno prima della partita d'esordio della nazionale iraniana contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, attenuando i timori di un'ulteriore escalation, ma senza placare le polemiche che circondano la squadra. L'Iran ha avuto problemi con i visti di ingresso in Usa ed è stata costretta a spostare il proprio campo base per i Mondiali in Messico. Quando l'Iran scenderà in campo a Los Angeles, molti membri della numerosa comunità iraniana della città non saranno presenti per assistere alla partita. Alcuni stanno organizzando proteste contro il divieto imposto dalla Fifa sull'utilizzo della bandiera pre-rivoluzionaria del Leone e del Sole, mentre altri vedono la squadra come simbolo di un regime che vogliono rovesciare.