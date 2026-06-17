Mondiali 2026, in Germania boom di vendite delle maglie di Havertz e Undav, Adidas resta senza la "V"

L'entusiasmo dei tifosi tedeschi per la Nazionale sta creando un problema tanto insolito quanto curioso ad Adidas: la lettera "V" è temporaneamente esaurita per la personalizzazione delle maglie ufficiali. A causa dell'elevata richiesta delle divise con i nomi di Kai Havertz, Deniz Undav e Aleksandar Pavlovic, i tifosi non possono al momento ordinare online le maglie originali con questi cognomi stampati. Adidas ha confermato la notizia, inizialmente riportata da Bild. "Le numerose richieste delle personalizzazioni dedicate a Undav, Havertz e Pavlovic hanno causato una temporanea carenza della lettera 'V'", ha spiegato un portavoce dell'azienda. Il problema, tuttavia, dovrebbe essere risolto a breve: "Le scorte sono già in fase di reintegro e presto le maglie con la lettera "V" torneranno disponibili online".

La vendita delle maglie durante i grandi eventi calcistici rappresenta una fonte di ricavi fondamentale per i produttori di articoli sportivi. Per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico, Adidas fornisce il materiale tecnico a 14 delle 48 nazionali partecipanti e stima un fatturato legato direttamente al torneo di circa un miliardo di euro. L'azienda non ha però specificato quale quota derivi esclusivamente dalla vendita delle maglie. Secondo Adidas, la maglia da trasferta blu della Germania sta registrando risultati di vendita superiori alle aspettative. La domanda è aumentata sensibilmente sia dopo l'annuncio della rosa definitiva della Nazionale tedesca sia con l'inizio del torneo. In Germania sono attualmente disponibili due versioni della divisa ufficiale: una da 100 euro e una premium da 150 euro, con prezzi sostanzialmente allineati anche negli altri mercati. Anche Puma, che veste 11 nazionali impegnate al Mondiale, si dichiara soddisfatta dell'andamento delle vendite. In particolare, le maglie del Portogallo stanno riscuotendo un grande successo, ma ottimi risultati arrivano anche da Nuova Zelanda, Marocco, Senegal e Costa d'Avorio. L'azienda tedesca sottolinea però di guardare oltre i numeri immediati: l'obiettivo principale resta rafforzare la visibilità del marchio e consolidare il rapporto con i tifosi nel medio e lungo periodo. Curiosità finale: quella del 2026 sarà l'ultima Coppa del Mondo disputata dalla Germania con il marchio Adidas sulle maglie. Dal 2027, infatti, la Federazione tedesca passerà ufficialmente a Nike, chiudendo una partnership storica durata oltre 70 anni.