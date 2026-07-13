Francia qualificata, l'arbitro di Egitto-Argentina fuori dal torneo

La Fifa ha escluso l'arbitro francese François Letexier, al centro delle polemiche per la partita Egitto-Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali, dal resto del torneo, come era stato chiesto dalla Nazionale egiziana, ma solo per il fatto che la Francia si è qualificata alle semifinali. Lo riportano, con accenti diversi, la stampa egiziana e quella francese. Il rigido regolamento del comitato arbitrale Fifa prevede infatti l'esclusione degli arbitri delle nazionali le cui squadre raggiungono le semifinali, a titolo precauzionale, per garantire la massima integrità e prevenire potenziali conflitti di interesse durante le fasi a eliminazione diretta. Escluso, infatti anche l'altro francese Clément Turpin come pure gli arbitri delle altre tre nazioni qualificate (Spagna, Argentina, Inghilterra). Rimane a disposizione del torneo l'arbitro francese Jérôme Brisard, che ha recentemente vinto il premio come miglior arbitro della Ligue 1. Opererà solo nella sala del Video Assistant Referee (Var), ruolo che ricopre dall'inizio del Mondiale senza aver diretto alcuna partita come arbitro principale.