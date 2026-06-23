Mondiali 2026: il "cooling break" della discordia, allo stadio il Dj contro i fischi

Allo stadio arriva il dj contro i fischi per il cooling break tanto inviso ai tifosi. Per coprire le manifestazioni di dissenso che si sono alzate dagli spalti in alcune delle ultime partite, le pause sono state accompagnate dal dj con musica ad alto volume per superare le proteste e spingere il pubblico a cantare, cercando di rendendo così le partite sempre più simili ai match show americani. Davanti agli eventi sportivi, il pubblico a stelle e strisce si comporta infatti diversamente dalle tifoserie di calcio europee e sudamericane: i numerosi schermi negli stadi infatti impartiscono indicazioni al pubblico invitandolo a fare rumore, a battere le mani o a cantare "Defense defense". Gli intervalli sono degli show veri e propri, come lo sarà quello della finale dei Mondiali: emulando il Super Bowl, all'intervallo della finalissima ci sarà un "Half time show" con Shakira e Madonna. (ANSA).