Mondiali 2026: la guida completa a squadre, gironi e calendario

Atlanta (Usa): Mercedes-Benz Stadium, Boston (Usa): Gillette Stadium, Dallas (Usa): AT&T Stadium, Guadalajara (Messico): Estadio Akron, Houston (Usa): NRG Stadium, Kansas City (Usa): Arrowhead Stadium, Los Angeles (Usa): SoFi Stadium, Città del Messico (Messico): Estadio Azteca, Miami (Usa): Hard Rock Stadium, Monterrey (Messico): Estadio BBVA, New York/New Jersey (Usa): MetLife Stadium, Philadelphia (Usa): Lincoln Financial Field, San Francisco/Bay Area (Usa): Levi's Stadium, Seattle (Usa): Lumen Field, Toronto (Canada): BMO Field, Vancouver (Canada): BC Place.