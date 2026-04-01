Mondiali 2026: la guida completa a squadre, gironi e calendario

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Tutto sui Mondiali 2026: scopri le nazionali qualificate, il calendario delle partite, il nuovo format a 48 squadre e gli stadi di UsaA, Messico e Canada
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I Mondiali 2026 si preannunciano come una edizione rivoluzionaria: per la prima volta, la fase finale del torneo sarà ospitata da tre nazioni contemporaneamente - Stati Uniti, Messico e Canada - e vedrà la partecipazione record di 48 squadre, segnando l'addio definitivo al classico format a 32 partecipanti. Dal fischio d'inizio l'11 giugno 2026 al Mexico City Stadium, fino alla finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium di New York/New Jersey, saranno 39 giorni di passione e 104 partite totali.
In questa guida completa ai Mondiali 2026, esploreremo nel dettaglio ogni aspetto della competizione:
Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia,Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, vincitore Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq), Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, vincitore Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.
Giovedì, 11 giugno 2026
Gruppo A: Messico - Sudafrica ore 21 – Mexico City Stadium
Venerdì, 12 giugno 2026
Gruppo A: Corea del Sud - Repubblica Ceca ore 4 – Estadio Guadalajara
Gruppo B: Canada - Bosnia-Erzegovina ore 12 - Toronto Stadium
Sabato, 13 giugno 2026
Gruppo D: Stati Uniti - Paraguay ore 3 – Los Angeles Stadium
Gruppo D: Australia - Turchia ore 6 – BC Place Vancouver
Gruppo B: Qatar - Svizzera ore 21 – San Francisco Bay Area Stadium
Domenica, 14 giugno 2026
Gruppo C: Brasile - Marocco ore 24 – New York New Jersey Stadium
Gruppo C: Haiti - Scozia ore 3 – Boston Stadium
Gruppo E: Germania - Curaçao ore 19 - Houston Stadium
Gruppo E: Costa d'Avorio - Ecuador ore 22 - Philadelphia Stadium
Gruppo F: Olanda - Giappone ore 22 - Dallas Stadium
Lunedì, 15 giugno 2026
Gruppo F: Svezia ore 4 - Tunisia - Estadio Monterrey
Gruppo H: Spagna - Capo Verde or e 18 – Atlanta Stadium
Gruppo G: Belgio - Egitto ore 21 – Seattle Stadium
Martedì, 16 giugno 2026
Gruppo H: Arabia Saudita - Uruguay ore 24 - Miami Stadium
Gruppo G: Iran - Nuova Zelanda ore 3 – Los Angeles Stadium
Gruppo J: Austria - Giordania ore 6 – San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo I: Francia - Senegal ore 21 – New York New Jersey Stadium
Mercoledì, 17 giugno 2026
Gruppo I: Bolivia/Iraq - Norvegia ore 24 – Boston Stadium
Gruppo J: Argentina - Algeria ore 3 – Kansas City Stadium
Gruppo L: Inghilterra - Croazia ore 22 – Dallas Stadium
Gruppo K: Portogallo - Repubblica Democratica del Congo/Giamaica ore 19 – Houston Stadium
Giovedì, 18 giugno 2026
Gruppo L: Ghana - Panama ore 1 – Toronto Stadium
Gruppo K: Uzbekistan - Colombia ore 4 – Mexico City Stadium
Gruppo A: Repubblica Ceca - Sudafrica ore 18 - Atlanta Stadium
Gruppo B: Svizzera - Bosnia-Erzegovina ore 21 - Los Angeles Stadium
Venerdì, 19 giugno 2026
Gruppo B: Canada - Qatar ore 24 – BC Place Vancouver
Gruppo A: Messico - Corea del Sud ore 3 - Estadio Guadalajara
Gruppo D: Turchia - Paraguay ore 6 – San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo D: Stati Uniti - Australia ore 21 – Seattle Stadium
Sabato, 20 giugno 2026
Gruppo C: Scozia - Marocco ore 24 – Boston Stadium
Gruppo C: Brasile - Haiti ore 3 – Philadelphia Stadium
Gruppo E: Germania - Costa d'Avorio ore 22 – Toronto Stadium
Gruppo F: Olanda - Svezia ore 19 – Houston Stadium
Domenica, 21 giugno 2026
Gruppo E: Ecuador - Curaçao ore 2 – Kansas City Stadium
Gruppo F: Tunisia - Giappone ore 6 – Estadio Monterrey
Gruppo H: Spagna - Arabia Saudita ore 18 – Atlanta Stadium
Gruppo G: Belgio - Iran ore 21 – Los Angeles Stadium
Lunedì, 22 giugno 2026
Gruppo H: Uruguay - Capo Verde ore 24 – Miami Stadium
Gruppo G: Nuova Zelanda - Egitto ore 3 – BC Place Vancouver
Gruppo J: Argentina ore 19 - Austria – Dallas Stadium
Gruppo I: Francia - Bolivia/Iraq ore 23 – Philadelphia Stadium
Martedì, 23 giugno 2026
Gruppo I: Norvegia - Senegal ore 2 – New York New Jersey Stadium
Gruppo J: Giordania - Algeria ore 5 – San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo L: Inghilterra - Ghana ore 22 – Boston Stadium
Gruppo K: Portogallo - Uzbekistan ore 19 – Houston Stadium
Mercoledì, 24 giugno 2026
Gruppo L: Panama - Croazia ore 1 – Toronto Stadium
Gruppo K: Colombia - Repubblica Democratica del Congo/Giamaica ore 4 – Estadio Guadalajara
Gruppo B: Svizzera - Canada ore 21 – BC Place Vancouver
Gruppo B: Bosnia-Erzegovina - Qatar ore 21 – Seattle Stadium
Giovedì, 25 giugno 2026
Gruppo C: Marocco - Haiti ore 24 – Atlanta Stadium
Gruppo C: Scozia - Brasile ore 24 – Miami Stadium
Gruppo A: Repubblica Ceca - Messico ore 3 – Mexico City Stadium
Gruppo A: Sudafrica - Corea del Sud ore 3 - Estadio Monterrey
Gruppo E: Curaçao - Costa d'Avorio ore 22 - Philadelphia Stadium
Gruppo E: Ecuador - Germania ore 22 - New York New Jersey Stadium
Venerdì, 26 giugno 2026
Gruppo F: Giappone - Svezia ore 1 - Dallas Stadium
Gruppo F: Tunisia - Olanda ore 1 - Kansas City Stadium
Gruppo D: Turchia - Stati Uniti ore 4 – Los Angeles Stadium
Gruppo D: Paraguay - Australia ore 4 - San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo I: Norvegia - Francia ore 21 – Boston Stadium
Gruppo I: Senegal - Bolivia/Iraq ore 21 – Toronto Stadium
Gruppo H: Capo Verde - Arabia Saudita – Houston Stadium
Gruppo H: Uruguay - Spagna – Estadio Guadalajara
Sabato, 27 giugno 2026
Gruppo G: Egitto - Iran ore 5 – Seattle Stadium
Gruppo G: Nuova Zelanda - Belgio ore 5 – BC Place Vancouver
Gruppo L: Panama - Inghilterra ore 23 – New York New Jersey Stadium
Gruppo L: Croazia - Ghana ore 23 – Philadelphia Stadium
Domenica, 28 giugno 2026
Gruppo K: Colombia - Portogallo ore 1.30 – Miami Stadium
Gruppo K: Repubblica Democratica del Congo/Giamaica ore 1.30 - Uzbekistan – Atlanta Stadium
Gruppo J: Algeria - Austria ore 4 – Kansas City Stadium
Gruppo J: Giordania - Argentina ore 4 – Dallas Stadium
Sedicesimi di finale
Prima Gruppo E - Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (22.30), Boston Stadium (partita 74)
Vincente Gruppo I - Terzo posto C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium (partita 77)
Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 73)
Vincente Gruppo F - Seconda Gruppo C, domenica 30 giugno (ore 3), Estadio Monterrey (partita 75)
Seconda Gruppo K - Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1), Toronto Stadium (partita 83)
Vincente Gruppo H - Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 84)
Vincente Gruppo D - Gruppo B/E/F/I/J giovedì 2 luglio (ore 2), San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)Vi
ncente Gruppo G - Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio (ore 22), Seattle Stadium (partita 82)
Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19), Houston Stadium (partita 76)
Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno (ore 19), Dallas Stadium (partita 78)
Vincente Gruppo A - Terzo posto C/E/F/H/I, mercoledì 1 luglio (ore 3), Mexico City Stadium (partita 79)
Vincente Gruppo L - Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 80)
Vincente Gruppo J - Seconda Gruppo H, sabato 4 luglio (ore 24), Miami Stadium (partita 86)
Seconda Gruppo D - Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20), Dallas Stadium (partita 88)
Vincente Gruppo B - Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5), BC Place Vancouver (partita 85)
Vincente Gruppo K - Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30), Kansas City Stadium (partita 87)
Ottavi di finale
Vincente partita 74 - Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23), Philadelphia Stadium (partita 89)
Vincente partita 73 - Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19), Houston Stadium (partita 90)
Vincente partita 83 - Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 93)
Vincente partita 81 - Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2), Seattle Stadium (partita 94)
Vincente partita 76 - Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22), New York New Jersey Stadium (partita 91)
Vincente partita 79 - Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2), Mexico City Stadium (partita 92)
Vincente partita 86 - Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 95)
Vincente partita 85 - Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22), BC Place Vancouver (partita 96)
Quarti di finale
Vincente partita 89 - Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22), Boston Stadium (partita 97)
Vincente partita 93 - Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 98)
Vincente partita 91 - Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23), Miami Stadium (partita 99)
Vincente partita 95 - Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3), Kansas City Stadium (partita 100)
Semifinali
Vincente partita 97 - Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 101)
Vincente partita 99 - Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21), Atlanta Stadium (partita 102)
Finale
Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium
Finale terzo quarto posto: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium
Atlanta (Usa): Mercedes-Benz Stadium, Boston (Usa): Gillette Stadium, Dallas (Usa): AT&T Stadium, Guadalajara (Messico): Estadio Akron, Houston (Usa): NRG Stadium, Kansas City (Usa): Arrowhead Stadium, Los Angeles (Usa): SoFi Stadium, Città del Messico (Messico): Estadio Azteca, Miami (Usa): Hard Rock Stadium, Monterrey (Messico): Estadio BBVA, New York/New Jersey (Usa): MetLife Stadium, Philadelphia (Usa): Lincoln Financial Field, San Francisco/Bay Area (Usa): Levi's Stadium, Seattle (Usa): Lumen Field, Toronto (Canada): BMO Field, Vancouver (Canada): BC Place.