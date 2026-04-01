LA GUIDA

Mondiali 2026: la guida completa a squadre, gironi e calendario

Tutto sui Mondiali 2026: scopri le nazionali qualificate, il calendario delle partite, il nuovo format a 48 squadre e gli stadi di UsaA, Messico e Canada

01 Apr 2026 - 00:28
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I Mondiali 2026 si preannunciano come una edizione rivoluzionaria: per la prima volta, la fase finale del torneo sarà ospitata da tre nazioni contemporaneamente - Stati Uniti, Messico e Canada - e vedrà la partecipazione record di 48 squadre, segnando l'addio definitivo al classico format a 32 partecipanti. Dal fischio d'inizio l'11 giugno 2026 al Mexico City Stadium, fino alla finalissima del 19 luglio al MetLife Stadium di New York/New Jersey, saranno 39 giorni di passione e 104 partite totali. 

In questa guida completa ai Mondiali 2026, esploreremo nel dettaglio ogni aspetto della competizione:

  • Le squadre qualificate: l'elenco aggiornato delle nazionali che hanno strappato il pass per il Nord America.
  • Il nuovo format: come funzionano i 12 gironi da 4 squadre e il ripescaggio delle migliori terze.
  • Calendario e date: il programma completo dalla fase a gruppi alla finale.
  • Stadi e città ospitanti: i 16 templi del calcio che ospiteranno le sfide tra Usa, Canada e Messico.

Quali sono i gironi dei Mondiali 2026?

Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao
Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia,Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, vincitore Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq), Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, vincitore Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Il format dei gironi Mondiali

 Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Quando si giocano le partite dei Mondiali?

Giovedì, 11 giugno 2026
Gruppo A: Messico - Sudafrica ore 21 – Mexico City Stadium

Venerdì, 12 giugno 2026
Gruppo A: Corea del Sud - Repubblica Ceca ore 4 – Estadio Guadalajara
Gruppo B: Canada - Bosnia-Erzegovina ore 12 - Toronto Stadium

Sabato, 13 giugno 2026
Gruppo D: Stati Uniti - Paraguay ore 3 – Los Angeles Stadium
Gruppo D: Australia - Turchia ore 6 – BC Place Vancouver
Gruppo B: Qatar - Svizzera ore 21 – San Francisco Bay Area Stadium

Domenica, 14 giugno 2026
Gruppo C: Brasile - Marocco ore 24 – New York New Jersey Stadium
Gruppo C: Haiti - Scozia ore 3 – Boston Stadium
Gruppo E: Germania - Curaçao ore 19 - Houston Stadium
Gruppo E: Costa d'Avorio - Ecuador ore 22 - Philadelphia Stadium
Gruppo F: Olanda - Giappone ore 22 - Dallas Stadium

Lunedì, 15 giugno 2026
Gruppo F: Svezia ore 4 - Tunisia - Estadio Monterrey
Gruppo H: Spagna - Capo Verde or e 18 – Atlanta Stadium
Gruppo G: Belgio - Egitto ore 21 – Seattle Stadium

Martedì, 16 giugno 2026
Gruppo H: Arabia Saudita - Uruguay ore 24 - Miami Stadium
Gruppo G: Iran - Nuova Zelanda ore 3 – Los Angeles Stadium
Gruppo J: Austria - Giordania ore 6 – San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo I: Francia - Senegal ore 21 – New York New Jersey Stadium

Mercoledì, 17 giugno 2026
Gruppo I: Bolivia/Iraq - Norvegia ore 24 – Boston Stadium
Gruppo J: Argentina - Algeria ore 3 – Kansas City Stadium
Gruppo L: Inghilterra - Croazia ore 22 – Dallas Stadium
Gruppo K: Portogallo - Repubblica Democratica del Congo/Giamaica ore 19 – Houston Stadium

Giovedì, 18 giugno 2026
Gruppo L: Ghana - Panama ore 1 – Toronto Stadium
Gruppo K: Uzbekistan - Colombia ore 4 – Mexico City Stadium
Gruppo A: Repubblica Ceca - Sudafrica ore 18 - Atlanta Stadium
Gruppo B: Svizzera - Bosnia-Erzegovina ore 21 - Los Angeles Stadium

Venerdì, 19 giugno 2026
Gruppo B: Canada - Qatar ore 24 – BC Place Vancouver
Gruppo A: Messico - Corea del Sud ore 3 - Estadio Guadalajara
Gruppo D: Turchia - Paraguay ore 6 – San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo D: Stati Uniti - Australia ore 21 – Seattle Stadium

Sabato, 20 giugno 2026
Gruppo C: Scozia - Marocco ore 24 – Boston Stadium
Gruppo C: Brasile - Haiti ore 3 – Philadelphia Stadium
Gruppo E: Germania - Costa d'Avorio ore 22 – Toronto Stadium
Gruppo F: Olanda - Svezia ore 19 – Houston Stadium

Domenica, 21 giugno 2026
Gruppo E: Ecuador - Curaçao ore 2 – Kansas City Stadium
Gruppo F: Tunisia - Giappone ore 6 – Estadio Monterrey
Gruppo H: Spagna - Arabia Saudita ore 18 – Atlanta Stadium
Gruppo G: Belgio - Iran ore 21 – Los Angeles Stadium

Lunedì, 22 giugno 2026
Gruppo H: Uruguay - Capo Verde ore 24 – Miami Stadium
Gruppo G: Nuova Zelanda - Egitto ore 3 – BC Place Vancouver
Gruppo J: Argentina ore 19 - Austria – Dallas Stadium
Gruppo I: Francia - Bolivia/Iraq ore 23 – Philadelphia Stadium

Martedì, 23 giugno 2026
Gruppo I: Norvegia - Senegal ore 2 – New York New Jersey Stadium
Gruppo J: Giordania - Algeria ore 5 – San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo L: Inghilterra - Ghana ore 22 – Boston Stadium
Gruppo K: Portogallo - Uzbekistan ore 19 – Houston Stadium

Mercoledì, 24 giugno 2026
Gruppo L: Panama - Croazia ore 1 – Toronto Stadium
Gruppo K: Colombia - Repubblica Democratica del Congo/Giamaica ore 4 – Estadio Guadalajara
Gruppo B: Svizzera - Canada ore 21 – BC Place Vancouver
Gruppo B: Bosnia-Erzegovina - Qatar ore 21 – Seattle Stadium

Giovedì, 25 giugno 2026
Gruppo C: Marocco - Haiti ore 24 – Atlanta Stadium
Gruppo C: Scozia - Brasile ore 24 – Miami Stadium
Gruppo A: Repubblica Ceca - Messico ore 3 – Mexico City Stadium
Gruppo A: Sudafrica - Corea del Sud ore 3 - Estadio Monterrey
Gruppo E: Curaçao - Costa d'Avorio ore 22 - Philadelphia Stadium
Gruppo E: Ecuador - Germania ore 22 - New York New Jersey Stadium

Venerdì, 26 giugno 2026
Gruppo F: Giappone - Svezia ore 1 - Dallas Stadium
Gruppo F: Tunisia - Olanda ore 1 - Kansas City Stadium
Gruppo D: Turchia - Stati Uniti ore 4 – Los Angeles Stadium
Gruppo D: Paraguay - Australia ore 4 - San Francisco Bay Area Stadium
Gruppo I: Norvegia - Francia ore 21 – Boston Stadium
Gruppo I: Senegal - Bolivia/Iraq ore 21 – Toronto Stadium
Gruppo H: Capo Verde - Arabia Saudita – Houston Stadium
Gruppo H: Uruguay - Spagna – Estadio Guadalajara

Sabato, 27 giugno 2026
Gruppo G: Egitto - Iran ore 5 – Seattle Stadium
Gruppo G: Nuova Zelanda - Belgio ore 5 – BC Place Vancouver
Gruppo L: Panama - Inghilterra ore 23 – New York New Jersey Stadium
Gruppo L: Croazia - Ghana ore 23 – Philadelphia Stadium

Domenica, 28 giugno 2026
Gruppo K: Colombia - Portogallo ore 1.30 – Miami Stadium
Gruppo K: Repubblica Democratica del Congo/Giamaica ore 1.30 - Uzbekistan – Atlanta Stadium
Gruppo J: Algeria - Austria ore 4 – Kansas City Stadium
Gruppo J: Giordania - Argentina ore 4 – Dallas Stadium

Sedicesimi di finale
Prima Gruppo E - Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (22.30), Boston Stadium (partita 74)
Vincente Gruppo I - Terzo posto C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium (partita 77)
Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 73)
Vincente Gruppo F - Seconda Gruppo C, domenica 30 giugno (ore 3), Estadio Monterrey (partita 75)
Seconda Gruppo K - Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1), Toronto Stadium (partita 83)
Vincente Gruppo H - Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 84)
Vincente Gruppo D - Gruppo B/E/F/I/J giovedì 2 luglio (ore 2), San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)Vi
ncente Gruppo G - Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio (ore 22), Seattle Stadium (partita 82)
Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19), Houston Stadium (partita 76)
Seconda Gruppo A - Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno (ore 19), Dallas Stadium (partita 78)
Vincente Gruppo A - Terzo posto C/E/F/H/I, mercoledì 1 luglio (ore 3), Mexico City Stadium (partita 79)
Vincente Gruppo L - Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 80)
Vincente Gruppo J - Seconda Gruppo H, sabato 4 luglio (ore 24), Miami Stadium (partita 86)
Seconda Gruppo D - Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20), Dallas Stadium (partita 88)
Vincente Gruppo B - Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5), BC Place Vancouver (partita 85)
Vincente Gruppo K - Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30), Kansas City Stadium (partita 87)

Ottavi di finale
Vincente partita 74 - Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23), Philadelphia Stadium (partita 89)
Vincente partita 73 - Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19), Houston Stadium (partita 90)
Vincente partita 83 - Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 93)
Vincente partita 81 - Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2), Seattle Stadium (partita 94)
Vincente partita 76 - Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22), New York New Jersey Stadium (partita 91)
Vincente partita 79 - Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2), Mexico City Stadium (partita 92)
Vincente partita 86 - Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 95)
Vincente partita 85 - Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22), BC Place Vancouver (partita 96)

Quarti di finale
Vincente partita 89 - Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22), Boston Stadium (partita 97)
Vincente partita 93 - Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 98)
Vincente partita 91 - Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23), Miami Stadium (partita 99)
Vincente partita 95 - Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3), Kansas City Stadium (partita 100)

Semifinali
Vincente partita 97 - Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 101)
Vincente partita 99 - Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21), Atlanta Stadium (partita 102)

Finale
Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium
Finale terzo quarto posto: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium

Quali sono gli stadi del Mondiale 2026?

Atlanta (Usa): Mercedes-Benz Stadium, Boston (Usa): Gillette Stadium, Dallas (Usa): AT&T Stadium, Guadalajara (Messico): Estadio Akron, Houston (Usa): NRG Stadium, Kansas City (Usa): Arrowhead Stadium, Los Angeles (Usa): SoFi Stadium, Città del Messico (Messico): Estadio Azteca, Miami (Usa): Hard Rock Stadium, Monterrey (Messico): Estadio BBVA, New York/New Jersey (Usa): MetLife Stadium, Philadelphia (Usa): Lincoln Financial Field, San Francisco/Bay Area (Usa): Levi's Stadium, Seattle (Usa): Lumen Field, Toronto (Canada): BMO Field, Vancouver (Canada): BC Place.

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