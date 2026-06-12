Mondiali 2026: Giappone, capitano Endo non recupera e lascia nazionale

12 Giu 2026 - 13:19
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Endo © Getty Images

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La Federazione calcistica giapponese ha annunciato che il capitano della nazionale Wataru Endo non potrà prendere parte ai Mondiali a causa di un infortunio al piede. Giovedì, il centrocampista del Liverpool ha reso pubblico il suo inaspettato ritiro dalla nazionale. Il 33enne Endo ha pubblicato la sua decisione sul suo account X in giapponese tre giorni prima della partita d'esordio del Gruppo F contro l'Olanda. "Da quando mi sono infortunato fino ad ora, ho fatto tutto il possibile e non ho rimpianti", ha dichiarato Endo, che a febbraio si era sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro. "Con questa campagna, mi ritiro dalla nazionale", ha detto.

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