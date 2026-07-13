Mondiali 2026: "Francia senza francesi", ex premier spagnolo accusato di razzismo

Anche il Primo Ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha risposto a Rajoy tramite il suo account X. "La Spagna appartiene a coloro che la amano e lavorano per essa. Non a coloro che la disonorano con dichiarazioni xenofobe", ha sottolineato Sánchez. "Francia, ci vediamo in semifinale. Che vinca la squadra migliore e che il razzismo perda", ha aggiunto Sánchez. Anche l'attaccante della Spagna Borja Iglesias, a proposito delle parole di Rajoy, ha replicato: "Sono sorpreso che stiamo ancora discutendo di questo. Capisco che non l'abbia detto con cattive intenzioni, ma dobbiamo essere più vigili su questo tipo di affermazioni. Il multiculturalismo francese è una risorsa. Siamo tutti diversi, è questo che ci rende ricchi", ha aggiunto il centravanti del Celta Vigo.