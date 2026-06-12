Mondiali 2026, Dzeko recuperato per il Canada. Ct Bosnia: "Edin è speciale"

Edin Dzeko ha partecipato a pieno ritmo all'ultimo allenamento della Bosnia prima della partita d'esordio ai Mondiali contro i padroni di casa del Canada e il ct Sergej Barbarez ha dichiarato che sarà a disposizione per l'incontro. "La sua qualità è davvero speciale. Non molte squadre hanno un giocatore di questo calibro", ha detto a proposito del 40enne centravanti ex di Inter, Roma e Fiorentina. Il capocannoniere di tutti i tempi della Bosnia ha subito un infortunio alla spalla nella vittoria nel playoff contro l'Italia a marzo. Da allora ha giocato solo 64 minuti e non ha preso parte alle recenti amichevoli contro Macedonia del Nord e Panama. La Bosnia esordisce venerdì nella sua seconda partecipazione alla Coppa del Mondo contro il Canada, una squadra che la precede di oltre 30 posizioni nel ranking Fifa.