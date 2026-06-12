Mondiali 2026, Dzeko recuperato per il Canada. Ct Bosnia: "Edin è speciale"

Edin Dzeko ha partecipato a pieno ritmo all'ultimo allenamento della Bosnia prima della partita d'esordio ai Mondiali contro i padroni di casa del Canada e il ct Sergej Barbarez ha dichiarato che sarà a disposizione per l'incontro. "La sua qualità è davvero speciale. Non molte squadre hanno un giocatore di questo calibro", ha detto a proposito del 40enne centravanti ex di Inter, Roma e Fiorentina. Il capocannoniere di tutti i tempi della Bosnia ha subito un infortunio alla spalla nella vittoria nel playoff contro l'Italia a marzo. Da allora ha giocato solo 64 minuti e non ha preso parte alle recenti amichevoli contro Macedonia del Nord e Panama. La Bosnia esordisce venerdì nella sua seconda partecipazione alla Coppa del Mondo contro il Canada, una squadra che la precede di oltre 30 posizioni nel ranking Fifa.
"Siamo un piccolo Paese, questa è la nostra seconda Coppa del Mondo e sicuramente partiamo sfavoriti in molte delle prossime partite", ha dichiarato il ct Barbarez. "Ma se guardiamo alle ultime 20 partite circa, solo due squadre avevano un ranking inferiore al nostro, e se si conoscono i nostri risultati, penso che si debba ammirare ciò che siamo riusciti a ottenere", ha aggiunto. La Bosnia è al 64° posto, la squadra con il ranking più basso nel Gruppo B, dietro a Svizzera (19), Canada (30) e Qatar (56). I bosniaci si sono qualificati per la Coppa del Mondo attraverso i playoff europei, sconfiggendo il Galles in semifinale e battendo a sorpresa l'Italia in finale. In entrambi i casi, la qualificazione è arrivata ai rigori.