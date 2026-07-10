Mondiali 2026, ct Marocco: "C'è delusione ma continuando così futuro roseo"

10 Lug 2026 - 11:09
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"Se continuiamo così il futuro sarà roseo, ma questo non significa che non volessimo vincere oggi. Certo che volevamo vincere, abbiamo fatto tutto il possibile ma abbiamo affrontato un avversario molto forte. C'è delusione ovviamente, ma continueremo a lavorare per il futuro". Lo ha detto il ct del Marocco Mohamed Ouahbi dopo la sconfitta subita contro la Francia ai quarti di finale del Mondiale. "Sappiamo di rappresentare più di un solo Paese - ha aggiunto - Rappresentiamo il popolo marocchino e molti paesi in Asia e Africa. Molte persone si riconoscono in questa squadra e continueremo a lavorare per vincere titoli in futuro".

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