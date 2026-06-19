Mondiali 2026: Canada, grave infortunio a Koné del Sassuolo

La storica prima vittoria del Canada ai Mondiali è stata oscurata dal terribile infortunio subito dal centrocampista Ismaël Koné. Il giocatore del Sassuolo si è infortunato alla gamba sinistra in seguito a un contrasto con Assim Madibo del Qatar, che è stato espulso. Koné è stato portato via in barella e trasportato in ospedale per essere operato. L'allenatore del Canada, Jesse Marsch, ha confermato che Koné era circondato dalla famiglia. "Ho visto la sua gamba. Ho visto che qualcosa non andava", ha dichiarato il capitano del Canada, Stephen Eustaquio, tra i primi giocatori ad accorrere in aiuto di Koné. L'infortunio è avvenuto nel secondo tempo, lasciando il Qatar in nove uomini. Poi Nathan Saliba, subentrato a Koné, ha segnato il quarto gol del Canada nella vittoria per 6-0. L'attaccante Jonathan David ha messo in discussione la necessità del contrasto, sottolineandone l'imprudenza. I dettagli dell'infortunio di Koné non sono stati resi noti. "Eravamo tutti sconvolti quando è successo, ma dovevamo trovare un modo per rimanere concentrati, sapevamo che Ismaël voleva che portassimo a termine il lavoro", ha detto il ct del canada Jesse Marsch. "Ci sono tanti pensieri che ci attraversano la mente in questo momento, stiamo tutti pensando a lui, ma siamo anche tutti molto orgogliosi di ciò che siamo", ha aggiunto.