Lo scandalo dei biglietti Mondiali 2026 travolge la Fifa: "Volevo una Ferrari, mi hanno dato un'utilitaria"

"Sento che la Fifa ci abbia intenzionalmente ingannati quando ci ha fornito quella tabella dei posti", ha dichiarato un tifoso, dando voce a un sentimento comune di tradimento. La rabbia è alimentata dalla mancanza di trasparenza: la federazione non ha pubblicato mappe definitive prima dell'apertura delle finestre di vendita, lasciando che i sostenitori acquistassero "al buio. La Fifa ha spiegato che quelle mappe erano puramente "indicative", create solo per aiutare i fan a comprendere l'orientamento generale dei settori. Secondo la Fifa, non esisteva alcun impegno formale ad assegnare posti fissi basati su quei layout, che rappresentavano solo una "guida" e non l'esatta configurazione dello stadio.