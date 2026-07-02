Mondiali 2026, Belgio-Senegal 3-2: una super rimonta porta Rudi Garcia agli ottavi

IL TABELLINO

Belgio (4-2-3-1): Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (33' st Meunier), Tielemans, Vanaken (18' st Moreira), Trossard (3' sts Onana), De Bruyne (11' st Raskin), Doku (11' st Lukebakio), De Ketelaere (1' st Lukaku). (Lammens, Penders, De Winter, Seys, Ngoy, Witsel, Saelemaekers, Fernandez-Pardo). Ct: Garcia.

Senegal (4-3-3): Diaw, Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs (4' pts Diouf), Diarra, I. Gueye (5' pts Ndiaye), P. Gueye (21' st Camara), L. Ndiaye, I. Sarr, Mané (4' pts Jackson). (Diouf, M. Sarr, Koulibaly, Seck, Mendy, P. Sarr, B. Ndiaye, Diao, Dieng, Mbaye). Ct: Thiaw.

Arbitro: Martinez (Honduras).

Reti: nel pt 25' Diarra; nel st 6' Sarr, 41' Lukaku, 44'

Tielemans; nel recupero del sts Tielemans (rigore).

Angoli: 4-2 per il Belgio.

Ammoniti: Mechele e Camara per gioco falloso.