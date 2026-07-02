MONDIALI 2026

Mondiali 2026, Belgio-Senegal 3-2: una super rimonta porta Rudi Garcia agli ottavi

Tielemans e Lukaku segnano le reti che permettono ai Red Devils di superare il turno

02 Lug 2026 - 01:10
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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Belgio-Senegal 3-2 nel 16mo di finale dei Mondiali, giocato a Seattle. Senegal in doppio vantaggio con le reti di Diarra (25' pt) e Sarr (6' st). Il Belgio riacciuffa il pari nel finale grazie a Lukaku (41') e Tielemans (44'). E nel secondo tempo supplementare ancora Tielemans segna su rigore - che lui stesso si era procurato - la rete della qualificazione agli ottavi. Il Belgio affronterà la vincente di Stati Uniti-Bosnia.

IL TABELLINO
Belgio (4-2-3-1): Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (33' st Meunier), Tielemans, Vanaken (18' st Moreira), Trossard (3' sts Onana), De Bruyne (11' st Raskin), Doku (11' st Lukebakio), De Ketelaere (1' st Lukaku). (Lammens, Penders, De Winter, Seys, Ngoy, Witsel, Saelemaekers, Fernandez-Pardo). Ct: Garcia.
Senegal (4-3-3): Diaw, Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs (4' pts Diouf), Diarra, I. Gueye (5' pts Ndiaye), P. Gueye (21' st Camara), L. Ndiaye, I. Sarr, Mané (4' pts Jackson). (Diouf, M. Sarr, Koulibaly, Seck, Mendy, P. Sarr, B. Ndiaye, Diao, Dieng, Mbaye). Ct: Thiaw.
Arbitro: Martinez (Honduras).
Reti: nel pt 25' Diarra; nel st 6' Sarr, 41' Lukaku, 44'
Tielemans; nel recupero del sts Tielemans (rigore).
Angoli: 4-2 per il Belgio.
Ammoniti: Mechele e Camara per gioco falloso.

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