Mondiali 2026: Arabia Saudita, si dimette presidente federale Al Misehal

Si apre un nuovo capitolo per la Federazione calcistica saudita (SAFF). Dopo sette anni alla guida, il presidente Yasser Al-Misehal ha annunciato le sue dimissioni domenica sera. La decisione - si legge sul sito de l'Equipe - arriva dopo l'eliminazione dell'Arabia Saudita dai Mondiali del 2026, a seguito del pareggio per 0-0 contro Capo Verde nella fase a gironi. Con due punti, i sauditi hanno chiuso all'ultimo posto del Gruppo H, ponendo fine alla loro avventura ai Mondiali. Il presidente della SAFF ha espresso la sua delusione, affermando che "la mancata qualificazione della nostra nazionale ai prossimi Mondiali è un risultato che non è all'altezza delle nostre ambizioni collettive e mi assumo la piena responsabilità di questo fallimento". L'Arabia Saudita partecipava al suo terzo Mondiale consecutivo, il settimo in totale, venendo eliminata al primo turno in tutte le edizioni tranne che agli ottavi di finale del 1994. L'esonero di Hervé Renard dalla panchina, avvenuto due mesi prima dell'inizio della competizione, ha sicuramente influenzato le prestazioni dei Falcons.