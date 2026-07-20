Mondiale, Rooney boccia l'half time show: "Una schifezza"

È stato uno dei temi più dibattuti per tutto l'avvicinamento alla partita, ora però possiamo parlarne con cognizione di causa: l'half time show nel bel mezzo della finale del Mondiale. Un vero e proprio spettacolo con tanti artisti di livello coinvolti (Shakira, Justin Bieber etc) in pieno stile SuperBowl. La Fifa aveva ipotizzato una durata di 30 minuti, scatenando le polemiche: solitamente tra primo e secondo tempo ne passano "soltanto" 15. Così Infantino ha provato a correre ai ripari facendo filtrare che la pausa sarebbe stati di circa 17 minuti. Alla fine lo stop tra le due frazioni è stato di 27 minuti. Una novità che non ha conquistato un ex campione del calibro di Wayne Rooney. L'ex bomber della nazionale inglese e del Manchester United ha commentato senza mezzi termini: "Mi piacciono un sacco di quegli artisti, ma ho pensato che fosse una schifezza".