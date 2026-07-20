Mondiale, alla Spagna un anello in stile Nba per celebrare il trionfo

20 Lug 2026 - 10:22
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L'anello dei campioni. La Fifa ha introdotto diverse novità in questo Mondiale, spesso prendendo spunti dallo sport americano. Una tradizione in puro stile Usa è quella di consegnare un anello personalizzato alla squadra che si aggiudica il titolo. E dunque per questa coppa del Mondo Gianni Infantino ha fatto preparare degli anelli celebrativi che al termine della cerimonia di premiazione ha consegnato a tutti gli elementi della rosa della Spagna. "Il trofeo più ambito dello sport e un anello esclusivo degno dei campioni del mondo: premi da custodire per tutta la vita!", le parole con cui il numero uno della Fifa ha accompagnato il video della consegna delle repliche della coppa del mondo e degli anelli. 

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