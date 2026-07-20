Mondiale, alla Spagna un anello in stile Nba per celebrare il trionfo

L'anello dei campioni. La Fifa ha introdotto diverse novità in questo Mondiale, spesso prendendo spunti dallo sport americano. Una tradizione in puro stile Usa è quella di consegnare un anello personalizzato alla squadra che si aggiudica il titolo. E dunque per questa coppa del Mondo Gianni Infantino ha fatto preparare degli anelli celebrativi che al termine della cerimonia di premiazione ha consegnato a tutti gli elementi della rosa della Spagna. "Il trofeo più ambito dello sport e un anello esclusivo degno dei campioni del mondo: premi da custodire per tutta la vita!", le parole con cui il numero uno della Fifa ha accompagnato il video della consegna delle repliche della coppa del mondo e degli anelli.