Mondiale 2026, Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1: Mokoena risponde a Sadilek

Un pareggio per 1-1 che lascia ancora tutto in bilico, ma che non può soddisfare le due squadre: soprattutto la Repubblica Ceca, che per la seconda volta in questo Mondiale passa in vantaggio e si fa recuperare. E stavolta, nel match del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, i cechi sono sull'1-0 già al 6', dopo una prima occasione per Schick: direttamente da rimessa laterale, Hlozek scappa dietro la disattenta linea difensiva del Sudafrica e mette in mezzo, Mudau esce senza convinzione e Sojka serve di prima Sadilek, bravo a battere Williams. Gli africani reagiscono solo nel recupero del primo tempo con Maseko, fermato però da Kovar.

La Repubblica Ceca non raddoppia, visto che Darida e Schick a inizio ripresa perdonano gli africani, e come con la Corea del Sud l'errore è fatale: all'81', Sulc tocca il pallone con un braccio in area, provocando il calcio di rigore trasformato da Mokoena. E nel recupero è il Sudafrica ad andare vicino al 2-1, ma alla fine arriva un punto, il primo in questo Mondiale, per entrambe. Il risultato di Messico-Corea del Sud, che a questo punto vale il primo posto, influenzerà inevitabilmente gli scenari futuri, ma da una cosa Repubblica Ceca e Sudafrica non scappano: devono vincere nel prossimo turno o sono fuori a prescindere.