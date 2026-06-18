Mondiale 2026, Inghilterra-Croazia 4-2: Tuchel cala il poker

LA PARTITA

La partita più bella della 1a giornata dei Mondiali consegna i tre punti all'Inghilterra, che sconfigge 4-2 la Croazia nel segno dei suoi big. La gara si sblocca dopo dodici minuti, a causa di un erroraccio di Modric che manda Kane sul dischetto. L'attaccante del Bayern Monaco sbaglia nel primo tentativo e si fa ipnotizzare da Livakovic, ma si deve ribattere per un movimento anticipato del portiere: è dunque 1-0 all'Inghilterra. La Croazia abbozza una reazione, ma fatica ad uscire dalla sua metà campo e rischia su Bellingham. Il pari croato è, dunque, improvviso e arriva col gran tiro di Baturina al 36'. Rice ispira nuovamente Kane e ristabilisce il vantaggio dell'Inghilterra (42'), ma si va al riposo sul 2-2: Perisic insacca il pareggio nel maxi-recupero (49' pt). Alla ripresa delle ostilità, i Tre Leoni colpiscono subito con Bellingham (47') e prendono definitivamente il controllo della partita, che rischia di tramutarsi in una goleada a senso unico. Solo le parate di Livakovic evitano un passivo peggiore per una Croazia stordita, che si risveglia dopo l'uscita dal campo di uno spento Modric al 58'. Pasalic sfiora il nuovo pareggio, impegnando Pickford, ma è l'Inghilterra a rendersi davvero pericolosa e dominare nei tiri verso lo specchio della porta. Mentre la Croazia tenta l'assedio, dunque, ecco il poker britannico: lo sigla Rashford, subentrato insieme a Saka e in rete all'85'. Il suo gol chiude il match e consegna i tre punti all'Inghilterra, che guida il gruppo L: è 4-2 sulla Croazia, che dovrà fare del suo meglio contro il Ghana e Panama per guadagnarsi il passaggio del turno.