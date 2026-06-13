Momento storico nel corso di Usa-Paraguay: applicata una nuova regola del Var, cos'è successo

Nel dettaglio il fischietto Makkelie aveva sanzionato l'americano Tim Ream con un cartellino giallo per un fallo su Miguel Almirón. Dopo la punizione il Var ha richiamato davanti al monitor l'arbitro olandese mostrandogli le immagini. Immagini che evidenziavano come il paraguyano avesse esagerato nel contatto. Da qui la decisione di ammonire lo stesso Almiron proprio per simulazione togliendo invece il giallo al difensore a stelle e strisce.