Messico, Ochoa pronto a dire basta: l'indizio social

La notizia, diffusa da Fabrizio Romano e prontamente confermata dal diretto interessato sui social, segna un momento di svolta: "Ochoa si ritirerà dal calcio professionistico subito dopo il torneo, lasciando sia il club che la nazionale". Il Mondiale americano rappresenterà dunque l'ultima passerella per l'estremo difensore dell'AEL Limassol, 41 anni a luglio, giunto al termine di un percorso ventennale che lo ha visto protagonista in tutta Europa - tra Francia, Spagna, Belgio, Italia (Salernitana) e Portogallo - e indiscusso eroe della nazionale messicana.