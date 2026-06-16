Messico, Ochoa pronto a dire basta: l'indizio social

16 Giu 2026 - 13:37
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Memo Ochoa © italyphotopress

Memo Ochoa © italyphotopress

Guillermo Ochoa si appresta a chiudere una carriera straordinaria con la sua sesta, e ultima, partecipazione ai Mondiali, un traguardo storico che lo consacrerà nell'Olimpo del calcio insieme a icone del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

La notizia, diffusa da Fabrizio Romano e prontamente confermata dal diretto interessato sui social, segna un momento di svolta: "Ochoa si ritirerà dal calcio professionistico subito dopo il torneo, lasciando sia il club che la nazionale". Il Mondiale americano rappresenterà dunque l'ultima passerella per l'estremo difensore dell'AEL Limassol, 41 anni a luglio, giunto al termine di un percorso ventennale che lo ha visto protagonista in tutta Europa - tra Francia, Spagna, Belgio, Italia (Salernitana) e Portogallo - e indiscusso eroe della nazionale messicana. 

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