Messico, muoiono in quattro durante i festeggiamenti: il cordoglio di Infantino

"È con grande tristezza che abbiamo appreso della tragica morte di quattro persone a Città del Messico, durante i festeggiamenti che hanno seguito la partita della nazionale messicana ai Mondiali FIFA del 30 giugno 2026. A nome della FIFA e della comunità calcistica internazionale, porgiamo le nostre più sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro amici. Che riposino in pace". E' il messaggio di cordoglio inviato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, a seguito dei decessi nella capitale messicana.