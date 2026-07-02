Messico, muoiono in quattro durante i festeggiamenti: il cordoglio di Infantino

02 Lug 2026 - 01:50
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"È con grande tristezza che abbiamo appreso della tragica morte di quattro persone a Città del Messico, durante i festeggiamenti che hanno seguito la partita della nazionale messicana ai Mondiali FIFA del 30 giugno 2026. A nome della FIFA e della comunità calcistica internazionale, porgiamo le nostre più sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro amici. Che riposino in pace". E' il messaggio di cordoglio inviato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, a seguito dei decessi nella capitale messicana.

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