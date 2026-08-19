Joao Mario e Adriana Costa aspettano il primo figlio

Fiocchetto rosa o azzurro in vista per Joao Mario: l'esterno portoghese, arrivato alla Fiorentina con la formula del prestito dalla Juventus, ha condiviso l'inizio della sua prima esperienza da genitore all'inizio di questa settimana. Un percorso di vita felice coronato insieme alla consorte Adriana Costa, sposata pochi mesi fa con un doppio rito celebrato prima a marzo sulla sponda del Lago di Como e poi a maggio in patria, nell'area tra Porto e Vila Nova de Gaia dopo la fine dei trofei stagionali, annunciato dalla coppia con parole cariche di gioia: "E poi il nostro sogno si è avverato".