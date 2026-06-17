Messi, tre gol con l'Algeria e polemica social: "Andava espulso prima: vergogna, lo hanno graziato"

Polemiche, sempre polemiche. Si scatenano i complottisti social: "Messi graziato!", "Messi andava espulso!", "Messi non doveva finire la partita!". E via così, con tanto di fermo-immagine a corredo di sentenze perentorie. Il "Tribunale social" entra subito in azione: finisce Argentina-Algeria, il fenomeno argentino ha siglato una favolosa tripletta, ha scritto una nuova pagina di storia del calcio, ha eguagliato i 16 gol mondiali di Miro Klose, ma...
Ecco cosa è successo - L’episodio che sta facendo discutere va in scena poco dopo la mezz'ora di Argentina-Algeria, quando Messi ha già messo a segno il suo primo gol di giornata. Il fuoriclasse argentino, al 31esimo, va in pressing e nella foga colpisce da dietro il difensore algerino Aissa Mandi. Un intervento duro ma di certo non cattivo e intenzionale (non fatevi ingannare dal fermo-immagine), con il piede che colpisce il polpaccio dell'avversario. Aissa Mandi si rialza e riprende la partita, per Messi nessuna sanzione: poteva essere giallo? Sì. Ma pretendere di più o gridare al complotto, no, questo no!
Mail tribunale del post-partita, a differenza dell'arbitro di campo e del Var, emana subito la sua sentenza: “Una vergogna”, “Lo hanno voluto graziare”, “Sarebbe stata una partita completamente diversa”. E diversa lo è stata, in effetti, con altri due gol, altre due prodezze di Messi. Per fortuna, aggiungiamo noi.