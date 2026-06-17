Messi, tre gol con l'Algeria e polemica social: "Andava espulso prima: vergogna, lo hanno graziato"

Ecco cosa è successo - L’episodio che sta facendo discutere va in scena poco dopo la mezz'ora di Argentina-Algeria, quando Messi ha già messo a segno il suo primo gol di giornata. Il fuoriclasse argentino, al 31esimo, va in pressing e nella foga colpisce da dietro il difensore algerino Aissa Mandi. Un intervento duro ma di certo non cattivo e intenzionale (non fatevi ingannare dal fermo-immagine), con il piede che colpisce il polpaccio dell'avversario. Aissa Mandi si rialza e riprende la partita, per Messi nessuna sanzione: poteva essere giallo? Sì. Ma pretendere di più o gridare al complotto, no, questo no!