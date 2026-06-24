Messi fa 39 anni, gli auguri dell'Argentina: "Hai cambiato la storia del calcio"

"Auguri Leo. L'uomo che ha cambiato la storia del calcio Mondiale". Messi fa 39 anni, e l'Argentina tutta lo applaude. A cominciare dalla Seleccion allenata da Scaloni, che invia al suo 'Diez' gli auguri via social. "Buon compleanno, capitano", il messaggio dei compagni di nazionale. Tutti i media argentini dedicano ampio spazio al giorno speciale dell'attaccante: Ole' chiede ai tifosi 'cosa regaleresti a Leo?'. Da parte sua, Messi posta sui social un video mentre si allena duramente in palestra, in sottofondo una canzone di una band argentina dal titolo 'Terra di Campioni'.