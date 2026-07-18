Mondiali 2026

Francia, Mbappé rende onore a Deschamps: "Il tempo farà comprendere alla gente la tua grandezza"

Il fenomeno francese ha salutato sui social il suo quasi ex-allenatore, che lascerà la nazionale transalpina dopo ben 14 anni di permanenza

18 Lug 2026 - 20:23
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Kylian Mbappé ha dedicato a Didier Deschamps un dolce pensiero sui social, a pochissime ore dal prossimo addio del ct alla Francia. Deschamps, uno dei tre di sempre a vincere i Mondiali da giocatore e da allenatore (gli altri due sono Zagallo e Beckenbauer), è stato il mentore del fenomeno del Real Madrid in nazionale: lo ha fatto esordire, lo ha investito di responsabilità e i due sono diventati campioni del mondo assieme nel 2018.

Le parole

 "Oggi è il tuo ultimo ballo. Tu che ci hai dato così tanto. Avremmo dovuto offrirti un finale migliore, ma abbiamo fallito. È molto difficile esprimere a parole ciò che hai apportato in questi 14 anni; sei stato un protagonista assoluto della rinascita di questa squadra. Non sempre la gente ha saputo apprezzare la tua grandezza, ma il tempo e la storia vi rimedieranno... Grazie per avermi dato la possibilità e l'opportunità di rappresentare il mio Paese sul palcoscenico più importante per così tanti anni. Mi sento privilegiato per aver potuto affiancare una delle più grandi leggende del nostro Paese e conservo solo ricordi splendidi di tutto ciò che abbiamo vissuto e realizzato insieme. Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura e ti ringrazio ancora per tutto quello che hai dato a questa maglia, che per noi significa così tanto".

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