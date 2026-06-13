Mbappé promette una nuova esultanza ai Mondiali: c'entra il... flauto!

13 Giu 2026 - 13:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Francia: costo rosa 1436M. Giocatore più prezioso: Kylian Mbappé (166M)  © italyphotopress

Francia: costo rosa 1436M. Giocatore più prezioso: Kylian Mbappé (166M)  © italyphotopress

Se segnasse nell'esordio ai Mondiali contro il Senegal (martedì 16 giugno, alle ore 21 italiane), Kylian Mbappé potrebbe stupire tutti con una nuova esultanza, simulando, - dopo aver incrociato come di consueto le braccia - di suonare il flauto, lo strumento che i genitori gli consigliarono da bambino. È ciò che il fuoriclasse francese ha promesso al conduttore James Corden, in una puntata registrata nelle scorse settimane nella sua 'auto del karaoke'.

In un segmento diffuso nelle ultime ore da Fox Sports, in particolare, si vide che, durante la chiacchierata per 'Carpool Karaoke', Corden passa un flauto a Mbappé, chiedendogli di suonare qualche nota. "Ho perso tutto", scherza poi l'attaccante consapevole che le prime note non erano perfette. In seguito, il suono migliora e allora Corden gli suggerisce la nuova esultanza. "Lo farò per te", gli dice il francese: ora bisognerà capire se manterrà la promessa. 

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:05
Un altro Modric per Allegri: Max mette Lobotka al centro del suo Napoli
14:03
Fiorentina, ufficiale la separazione con il tecnico Galloppa: lo aspetta il Modena
Edizione ore 13.00 del 13 giugno
14:00
Edizione ore 13.00 del 13 giugno
Millemiglia show
13:55
Millemiglia show
Tennis, parla Binaghi
13:54
Tennis, parla Binaghi