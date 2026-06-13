Mbappé promette una nuova esultanza ai Mondiali: c'entra il... flauto!

In un segmento diffuso nelle ultime ore da Fox Sports, in particolare, si vide che, durante la chiacchierata per 'Carpool Karaoke', Corden passa un flauto a Mbappé, chiedendogli di suonare qualche nota. "Ho perso tutto", scherza poi l'attaccante consapevole che le prime note non erano perfette. In seguito, il suono migliora e allora Corden gli suggerisce la nuova esultanza. "Lo farò per te", gli dice il francese: ora bisognerà capire se manterrà la promessa.