Mbappé mette Messi e la Scarpa d’Oro nel mirino, ma a decidere potrebbero non essere i gol…

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Il risultato, lo sappiamo, conta fino a un certo punto. È la partita che quasi nessuno vuole giocare, soprattutto Francia e Inghilterra che avevano ben altre ambizioni e al mare di Miami avrebbero preferito le luci di New York.
DESCHAMPS: “La nazionale francese, con tutto ciò che comporta, è la cosa più meravigliosa che mi sia mai capitata nella mia vita professionale. Ha occupato 25 anni della mia vita. 25 anni della vita di un uomo o di una donna, questo lascia il segno”
Ecco uno dei motivi di interesse è proprio lui: Didier Deschamps, all’ultima panchina con la nazionale francese dopo 15 anni da ct. Per molti, nonostante il Mondiale 2018, ha raccolto molto meno di ciò che avrebbe dovuto con quell’abbondanza di talento a disposizione. E allora stasera alla Francia non rimarrà altro che rifornire di palloni di Mbappè.
In ballo c’è la classifica cannonieri del Mondiale, Mbappè ha le stesse reti di Messi ma un assist in meno che fa la differenza per decidere chi si porta a casa la Scarpa d’Oro. Serve un gol allora a Kylian, non solo per mettere pressione su Leo, ma anche per raggiungerlo in vetta alla classifica marcatori all-time, dove Messi è a quota 21 e Mbappè a 20.
Ma la sfida tra bomber è anche dentro la partita, perché nell’Inghilterra Kane, 33 anni a fine mese, potrebbe essere alla sua ultima di sempre in un Mondiale. In zona Scarpa d’Oro c’è pure lui, anche se servirebbe almeno una tripletta per il ruggito finale.
Di sicuro, anche per com’è andata la semifinale con l’Argentina, in casa Inghilterra l’amarezza è enorme con il ct Tuchel bersagliato da più parti ma lui per il momento rimane al suo posto e, a meno di sorprese, guiderà la Nazionale all’Europeo in casa tra due anni.