Marocco, Saibari: "Possiamo andare molto lontano"

Dopo il pareggio contro il Brasile e la vittoria con la Scozia, il Marocco ha ipotecato i 16esimi di finale del Mondiale. Nella nazionale allenata da Mohamed Ouahbi, però, c'è chi non si accontenta. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ismael Saibari ha dichiarato: "Sono molto felice dei due gol segnati finora. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite. La mentalità deve essere quella di provare a vincerle tutte. Non ci interessa chi affrontiamo: ci interessa soltanto vincere". Il centrocampista ha aggiunto: "Penso che possiamo andare molto lontano, ma non serve fare proclami. Prima di tutto bisogna conquistare i tre punti contro Haiti, poi capiremo meglio cosa succederà".