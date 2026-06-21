Marocco, Saibari: "Possiamo andare molto lontano"

21 Giu 2026 - 11:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo il pareggio contro il Brasile e la vittoria con la Scozia, il Marocco ha ipotecato i 16esimi di finale del Mondiale. Nella nazionale allenata da Mohamed Ouahbi, però, c'è chi non si accontenta. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ismael Saibari ha dichiarato: "Sono molto felice dei due gol segnati finora. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite. La mentalità deve essere quella di provare a vincerle tutte. Non ci interessa chi affrontiamo: ci interessa soltanto vincere". Il centrocampista ha aggiunto: "Penso che possiamo andare molto lontano, ma non serve fare proclami. Prima di tutto bisogna conquistare i tre punti contro Haiti, poi capiremo meglio cosa succederà". 

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:18
Talento ed esperienza K2 Valtellina Extreme Vertical, Camesi e Broggi fanno la differenza
MCH TIFO GIAPPONESE SHIBUYA MCH
12:18
L'esultanza dei tifosi giapponesi radunatisi al mitico incrocio di Shibuya: festa sì, ma solo con il semaforo verde
12:16
Martinez ha le idee chiare: "Pronto a prendermi il mio posto. Dumfries? Gli auguro il meglio, ma..."
12:13
Milan, lascia anche il preparatore dei portieri Filippi: altro indizio per l'addio di Maignan?
12:05
Fernando Gago, emesso il referto medico dopo il malore: "Infarto acuto del miocardio, eseguita angioplastica"