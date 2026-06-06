Maltempo e strutture "non all'altezza": il Giappone cambia tre campi di allenamento in Messico

Il ritiro in preparazione del Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi per il Giappone. In attesa del debutto contro l'Olanda di domenica 14 giugno, la nazionale si sta allenando in Messico ma a causa del maltempo degli ultimi giorni è stata costretta a cambiare il centro di allenamento due volte nel giro di due giorni.
Le sessioni di allenamento erano state programmate inizialmente nel centro sportivo del Tigres, ma lo staff del Giappone ha dovuto chiedere ospitalità prima a un campo universitario, poi al Monterrey. Le precipitazioni delle ultime ore hanno infatti deteriorato il manto erboso, rendendo così impossibile qualsiasi attività.
Le immagini degli allenamenti hanno già fatto il giro del web e non sono mancate neppure le critiche da parte di qualche giocatore, tra cui Takefusa Kubo che ha sottolineato come le strutture messe a disposizione non siano all'altezza della Coppa del Mondo.
Il Giappone resterà in Messico fino a martedì, giorno in cui si trasferirà a Nashville: lo staff ha già rassicurato che negli Stati Uniti la preparazione sarà senza intoppi.