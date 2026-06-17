Leão, grandine di critiche dai tifosi dopo la partita contro la RD Congo: "Un disastro"

La prestazione di Rafa Leão contro la RD Congo non ha lasciato indifferenti tifosi e appassionati, purtroppo in negativo. Sui social si è scatenata una baraonda contro l'ala del Milan, reo di non aver contribuito sufficientemente alla manovra offensiva nei venti minuti di impiego. I numeri, effettivamente, non sono stati positivi: 0 tiri in porta, 14 palloni toccati, 0 dribbling riusciti, 3 possessi persi. Poco, troppo poco, per un giocatore col talento del portoghese. Prestazioni del genere, inoltre, non aiutano il giocatore nel suo intento di andare via dal Milan alla ricerca di nuove avventure. Per ora, a parte sondaggi dalla Turchia, non sono pervenute offerte concrete ai rossoneri. L'arrivo del nuovo tecnico Amorim, inoltre, porta in rossonero una mentalità molto più severa rispetto agli ultimi allenatori. Per Rafa, quindi, si prospetta l'ennesimo bivio della carriera: prenderà quello giusto?
Intanto, intervistato nel post partita dai portoghesi di Record, Leão è stato sibillino:
"Ha detto di essere pronto per una nuova fase della sua carriera. Ora che Ruben Amorim è a Milano, hai un nuovo desiderio di restare?"
"Il mio obiettivo ora è la Coppa del Mondo, aiutare la nazionale, dare il massimo, arrivare il più lontano possibile. E quando la Coppa del Mondo sarà finita, sistemerò la mia vita."