Leão, grandine di critiche dai tifosi dopo la partita contro la RD Congo: "Un disastro"

Intanto, intervistato nel post partita dai portoghesi di Record, Leão è stato sibillino:

"Ha detto di essere pronto per una nuova fase della sua carriera. Ora che Ruben Amorim è a Milano, hai un nuovo desiderio di restare?"

"Il mio obiettivo ora è la Coppa del Mondo, aiutare la nazionale, dare il massimo, arrivare il più lontano possibile. E quando la Coppa del Mondo sarà finita, sistemerò la mia vita."